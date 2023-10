CDU de Mouriscas apresenta proposta para dar nova vida à antiga escola primária

Transformar a antiga escola num espaço de cultura, onde cabe ainda uma residência para estudantes da escola profissional rural são as pretensões dos eleitos da CDU na assembleia de freguesia. Abaixo-assinado que vai no mesmo sentido reuniu 697 assinaturas.

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Mouriscas apresentaram na última sessão realizada a 22 de Setembro uma proposta de projecto para reabilitação e valorização da antiga escola primária de Mouriscas, que está a degradar-se e não serve os interesses e necessidades da população. Em simultâneo, entregaram uma petição, que reuniu 697 assinaturas, a exigir a requalificação e transformação da antiga escola num espaço dedicado à cultura, à divulgação das actividades económicas e do património existente naquela freguesia do concelho de Abrantes.

“A recuperação da antiga escola primária pela sua localização na freguesia pode ser o centro de ligação de rotas e de visitas a muitos pontos de interesse em Mouriscas”, referem na recomendação os eleitos da CDU, António Louro e Helena Lopes Gil, lembrando que o direito de superfície a favor da Associação para o Desenvolvimento Integrado de Mouriscas (ADIMO) pode ser extinto, por exemplo, pela não realização de actividade durante três anos, equivalendo a esse facto a não exibição dos planos e relatórios de atividade solicitados em prazos indicados.

No projecto apresentado, os eleitos sugerem que no primeiro andar da escola sejam criadas residências destinadas a estudantes da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA). No rés-do-chão do edifício seria criado um museu rural das actividades agrícolas, piscatórias e artesanais um auditório; casas-de-banho; bar; espaços-sede para associações; espaço de exposições permanentes das actividades económicas da freguesia. No espaço exterior ao edifício seriam colocadas floreiras, mobiliário de jardim e iluminação pública e todo o espaço seria dotado de sistema de vídeo vigilância e contra incêndios.

Alertando para necessidade premente de requalificação da escola os eleitos solicitaram ainda à assembleia de freguesia o agendamento de uma reunião com representantes do executivo da Junta de Mouriscas (PS), representantes do executivo da Câmara de Abrantes, representantes da direcção da ADIMO, pelo menos um representante de cada força política representada na assembleia de freguesia e representantes das direcções das associações de Mouriscas.