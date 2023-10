Dadores de Vialonga anunciam recolha em Outubro

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga promove no dia 16 de Outubro, entre as 15h00 e as 19h00, uma recolha de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea. A sessão vai realizar-se na Sociedade Recreativa da Granja e conta com o apoio da Sociedade Recreativa da Granja, da Junta de Freguesia de Vialonga e do Instituto Português do Sangue e Transplantação.