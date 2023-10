Escola de Samora Correia desinfestada por causa das pulgas

partilhe no Facebook

Os serviços da Câmara Municipal de Benavente fizeram esta terça-feira, 3 de Outubro, a quarta desinfestação nas ruas junto à Escola Básica da Fonte dos Escudeiros, em Samora Correia. A semana passada alguns alunos foram picados por pulgas no trajecto para a escola. Os professores desconfiam que os bichos apareceram por causa de um cão morto num quintal junto ao estabelecimento de ensino. Mas a situação não foi confirmada pelo veterinário Municipal. “Os técnicos da autarquia e o veterinário foram ao local mas não encontraram nenhum cadáver animal. Naquela rua muitas pessoas têm cães e gatos e é difícil identificar a origem”, explicou o vereador Hélio Justino.

A escola situa-se no Bairro Padre Tobias e as quatro desinfestações foram feitas desde a entrada da escola, incluindo o recreio, abrangendo as ruas adjacentes.