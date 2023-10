Júri destacou criatividade dos vencedores do Prémio Carlos Paredes de VFX

Os músicos Duarte e o Sexteto Bernardo Moreira venceram, ex-aequo, o Prémio Carlos Paredes da Câmara de Vila Franca de Xira e na cerimónia de entrega do prémio, realizado na noite de sábado, 23 de Setembro, no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, destacaram a importância do título para o futuro das suas carreiras musicais. Os músicos deram um concerto gratuito mostrando as músicas com as quais conquistaram as preferências do júri com as suas obras “No Lugar Dela” e “Entre Paredes”.

Numa decisão unânime José Jorge Letria (representante da Câmara de Vila Franca de Xira), Pedro Campos (compositor e músico), Amélia Muge (representante da Sociedade Portuguesa de Autores) e Rui Filipe Reis (crítico musical) sublinharam a qualidade e criatividade dos músicos apesar de se verificar um menor número de obras a concurso. Mesmo assim, destacou o júri, “a qualidade é maior nos conteúdos verificando-se uma coerência estética a todos os níveis”.

Há 18 anos que Vila Franca de Xira distingue os melhores trabalhos discográficos de música instrumental não erudita, nomeadamente a de raiz popular, que tenham sido editados no ano anterior a cada edição. Entre os vencedores estão nomes como José Valente, Cristina Branco, Daniel Pereira Cristo, Ricardo Ribeiro, Pedro Mestre, Pedro Caldeira Cabral, Rão Kyao, Carminho, Pedro Jóia, Mário Laginha e Bernardo Sassetti.