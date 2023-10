Fábio Guerra homenageado no encerramento do curso de formação de agentes em Torres Novas

O polícia que morreu aos 26 anos após agressões foi homenageado na cerimónia de encerramento do curso concluído por 580 agentes na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas.

O agente da PSP, Fábio Guerra, que morreu aos 26 anos na sequência de graves ferimentos cerebrais provocados por agressões à porta de uma discoteca em Lisboa, em Março do ano passado, foi homenageado durante a cerimónia de encerramento do 18º Curso de Formação de Agentes e do 5º Curso de Formação de Chefes da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas.

A cerimónia decorreu na terça-feira, 3 de Outubro, e foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que felicitou os novos agentes e salientou que desta forma se contribui para o reforço e rejuvenescimento da Polícia. Esteve também presente o presidente do município, Pedro Ferreira.

Os 18.º Curso de Formação de Agentes e 5.º Curso de Formação de Chefes da PSP tiveram início em dezembro de 2022, com uma duração de cerca de nove meses, tendo concluído cerca de 580 agentes e 220 chefes. O falecido agente Fábio Guerra foi o patrono do 18º Curso de Formação de Agentes.

Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, os ex-fuzileiros acusados da morte do agente da PSP Fábio Guerra, recorde-se, foram condenados, em Junho, a 20 e 17 anos de prisão, respectivamente, em cúmulo jurídico. Mais recentemente o terceiro suspeito da morte do polícia entregou-se às autoridades.