Nove milhões para construção de oito fogos no Entroncamento

Decorreu no dia 3 de Outubro, nos paços do concelho do Entroncamento, a assinatura do auto de consignação da empreitada de construção de oito blocos de habitação a custos controlados, entre a Rua Coronel Joaquim Estrela Teriaga e a Rua das Gouveias. A empreitada, com prazo de execução de 600 dias, foi entregue à Manteivias Engenharia e Construção S.A. e representa um investimento de cerca de nove milhões de euros, financiado a 100% pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O loteamento integra a 1ª fase da Estratégia Local de Habitação (ELH) do Entroncamento, no qual serão construídos 64 apartamentos de tipologias T2 e T3, repartidos por oito blocos de habitação a custos controlados, bem como infraestruturas de apoio às habitações, novos arruamentos, novos estacionamentos e espaços verdes de utilização colectiva.

Através de comunicado, o município diz continuar empenhado em desenvolver estratégias e mecanismos, nomeadamente recorrendo a medidas de apoio, que permitam desenvolver a bolsa de imóveis disponíveis no concelho, de forma a colmatar as dificuldades das famílias, nomeadamente dos jovens, que face aos preços praticados actualmente no mercado imobiliário do concelho têm dificuldade em adquirir habitação própria.