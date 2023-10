Cartaxo cria bolsas de estudo para o ensino superior

A Câmara do Cartaxo criou bolsas de estudo que vai atribuir a alunos que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior, público, particular ou cooperativo, aos quais seja conferido o grau de licenciatura (universidades, institutos politécnicos e institutos superiores). As candidaturas estão abertas até 15 de Novembro.

O objectivo da Câmara do Cartaxo é apoiar o prosseguimento de estudos a alunos economicamente carenciados e com aproveitamento escolar que, por falta de condições se vêem impossibilitados de o fazer. Outro dos objectivos é colaborar na formação de quadros técnicos superiores, residentes no concelho, contribuindo para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural.

Para terem direito à atribuição de bolsa, os estudantes devem cumprir com as seguintes condições: provar carência de recursos económicos para início ou prosseguimento dos estudos; frequentar ou pretender ingressar no ensino superior, no ano lectivo em que solicitam a bolsa; ter aproveitamento escolar, no ano lectivo frequentado anteriormente; residirem na área geográfica do concelho de Cartaxo há mais de dois anos; não possuir habilitações ou curso equivalente ou superior àquele que pretende frequentar; não possuir, por si, ou através do seu agregado familiar, um rendimento mensal per capita superior ao salário mínimo nacional.