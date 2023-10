Hospital de VFX ameaça processar utente por se ter queixado do serviço

Administração do Hospital de Vila Franca de Xira considera difamatória a queixa de uma utente pelo mau funcionamento da unidade. Resposta do hospital gerou indignação entre autarcas e câmara exige uma audição imediata à administração.

Quando Paula Salema apresentou uma queixa escrita à administração do Hospital de Vila Franca de Xira pelo mau funcionamento da unidade, com conhecimento para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, estava longe de imaginar que iria ser ameaçada criminalmente pela administração liderada por Carlos Andrade Costa.

“Limitei-me a descrever o que vi naquele serviço e dos desabafos que os profissionais me transmitiram”, revela Paula Salema a O MIRANTE. A administração não gostou, considera, não desvalorizando o desagrado da utente, que a missiva continha “conteúdo difamatório agravado” e que por isso o hospital se viu obrigado “a participar criminalmente junto dos serviços do Ministério Público” a queixa, atendendo ao que diz serem “ilícitos criminais”.