Michele Rosa é a mais entusiasta produtora de figo preto

Há cerca de 10 anos que se dedica a tempo inteiro à produção de figo, pêssego e uvas, numa aldeia do concelho de Torres Novas. Michele sabe que o figo e o sector primário são pouco valorizados em Portugal e, por isso, criou a GoFigo para que a produção do figo preto de Torres Novas não seja abandonada e volte a ter a importância que merece na economia da região.

Na aldeia de Adofreire, em Torres Novas, por estradas estreitas e caminhos de terra, encontram-se os pomares de Michele Rosa, de 44 anos, que se dedica à produção de figos, damascos e uvas de mesa. Licenciada em Ciências do Desporto e funcionária do município de Torres Novas, Michele Rosa decidiu abandonar a actividade há cerca de uma década e agarrar-se à exploração das terras dos seus pais para que os pomares não morressem. Depois de 10 anos de trabalho, com várias formações práticas e teóricas, fala dos problemas do sector com conhecimento de causa, com a vantagem de ter aprendido tudo no terreno. Hoje consegue olhar para o ramo de uma figueira e perceber quantos anos tem.