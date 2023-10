Projectos do Orçamento Participativo de Azambuja estão em votação pública

Estão em votação até 6 de outubro as 11 propostas validadas para a edição 2023 do Orçamento Participativo do Município de Azambuja. Podem votar cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos, residentes ou naturais do concelho de Azambuja, sendo que cada um tem direito a três votos em projectos diferentes, dois deles obrigatoriamente em projectos de freguesias diferentes e um voto num projecto de âmbito municipal.

As propostas que estão em votação são a colocação de estacionamento de bicicletas no Parque da Milhariça, em Aveiras de Cima; a proposta “Desafios da Juventude”, para a freguesia de Alcoentre; um anfiteatro ao ar livre na União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa; o projecto “Vestir Saúde” (freguesia de Azambuja); o “Grafitti”, (Aveiras de Cima); a proposta “Aprender a brincar e requalificação do recreio do Jardim de Infância Vale Aveiras (Aveiras de Cima); Zambujeiro - Espaço Sustentável em Azambuja (Azambuja); Largo Carlos Vise Costa (UF Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa); criação de Parque Infantil na mesma união de freguesias; “Um Miradouro para Todos” (Azambuja), e embelezamento do Largo da República, em Aveiras de Cima.

O Orçamento Participativo, refere o município, pretende incentivar a participação activa e construtiva dos cidadãos e cidadãs, alargando os espaços de diálogo entre os membros eleitos, os técnicos municipais e a população. Para esta edição, está contemplado o valor global de 120 mil euros destinado a financiar as propostas mais votadas, num montante máximo de 15 mil euros a cada projecto. Mais informações no site do município.