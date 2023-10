Renova apresenta queixa contra pessoas que visitaram nascente do Almonda

Visados limitaram-se a passar o dia, de forma pacífica, na nascente do rio Almonda, que a Renova alega ser sua propriedade, diz plataforma ambientalista.

A Renova - Fábrica de Papel do Almonda, sediada na freguesia da Zibreira, concelho de Torres Novas, apresentou queixa-crime contra desconhecidos por invasão de propriedade privada após em Maio de 2023 a vedação que interdita o acesso à nascente do rio Almonda ter sido “vandalizada”. A informação é confirmada a O MIRANTE pelo director de Marketing da Renova, Luís Saramago, e pela Guarda Nacional Republicana (GNR) que acrescenta que o processo se encontra em fase de inquérito.

O caso veio a público pela plataforma ambientalista Um Colectivo que afirma que a queixa por invasão de propriedade privada “contra 12 pessoas”, que se deslocaram à nascente a propósito do Dia da Espiga, feriado municipal de 18 de Maio, foi feita com base na “gravação de imagens das matrículas de veículos, captadas em estrada pública”.