Trabalhos arqueológicos na nascente do Almonda com apoio de 15 mil euros

A Câmara de Torres Novas aprovou, à semelhança de anos anteriores, um subsídio de 15 mil euros para apoio à realização de trabalhos arqueológicos no sistema cársico da nascente do rio Almonda, inseridos no projecto de investigação coordenado pelo professor João Zilhão. Do montante global do apoio dez mil euros serão alocados a gastos com a escavação e prospecção arqueológica, 2.500 euros para participações em congressos e estudo de colecções e igual montante para datações pelo radiocarbono.

Este é um projecto que o município entende como sendo de “extrema relevância” atendendo à natureza sistemática do trabalho desenvolvido, à sua coordenação e avanço no conhecimento científico, cultural e patrimonial a nível internacional. “Os resultados conseguidos são de extrema importância do ponto de vista da história da ocupação humana na Península Ibérica, trazendo novos dados que permitem delinear com mais exactidão a disseminação do Homem pelo território europeu, tratando-se de testemunhos extremamente raros”, explica a autarquia em comunicado.

Desde finais da década de 80, inícios da década de 90, têm vindo a ser desenvolvidos trabalhos de investigação no âmbito da pré-história, dentro dos limites do concelho de Torres Novas, com particular relevância para as jazidas arqueológicas da rede cársica associada à nascente do rio Almonda.