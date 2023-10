Artesanato pode ser um passatempo mas também ajuda a pagar as contas

Quem é artesão fá-lo por paixão e gosto de mostrar a sua arte e talento mas nos tempos de crise e de inflação há cada vez mais gente a ter na venda de artesanato um importante complemento para pagar as contas ao fim do mês. A garantia foi deixada a O MIRANTE por vários artesãos que estão a expor os seus trabalhos no 42º Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira, um dos pontos altos da Feira Anual que está nas ruas da cidade até 8 de Outubro e que abriu ao público na tarde de 29 de Setembro.

No Pavilhão do Cevadeiro uma centena de artesãos expõe os seus trabalhos em artes tão diversas como joalharia, tapeçaria, tecelagem, cestaria, cerâmica, vidro, licores, doçaria, entre outras. Lília Caravela está entre eles. Natural de Vila Franca de Xira, foi no salão de artesanato que um dia conheceu uma joalheira que lhe ensinou o ofício que é, hoje, praticamente o seu segundo emprego. “Nem o considero um passatempo, espero que um dia possa ser o meu emprego a tempo inteiro”, diz a O MIRANTE com um sorriso, admitindo que o artesanato é um importante rendimento extra ao fim do mês.