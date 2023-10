Directora de farmácia na Chamusca foi à assembleia por causa de obras na vila

As obras de requalificação urbana na Chamusca continuam a dar que falar com a população a comparecer nas reuniões públicas de autarcas para partilhar a preocupação, e alguns a indignação, pelas eventuais consequências que as intervenções vão ter. Na última Assembleia Municipal da Chamusca, que se realizou na quarta-feira, 27 de Setembro, a família proprietária da Farmácia Joaquim Maria Cabeça, situada junto ao Jardim do Coreto, partilhou os seus anseios sobre as possíveis consequências das obras na prestação do serviço à população, que dura há mais de um século, e apresentou algumas soluções que gostavam de ver implicadas no projecto.