Fogo em apartamento colocou bombeiros à prova

Um queimador de incenso que se incendiou e propagou as chamas aos cortinados foi a causa para um aparatoso incêndio que destruiu um apartamento no quarto andar do edifício Planície, no centro de Vila Franca de Xira, no dia 27 de Setembro. O edifício fica situado na confluência das ruas do Curado e Sacadura Cabral e o combate às chamas condicionou o trânsito e circulação na cidade durante várias horas. Meia centena de bombeiros de várias corporações do concelho conseguiram evitar que as chamas se alastrassem aos apartamentos vizinhos e o incêndio colocou à prova a capacidade de resposta de meios de socorro na cidade.