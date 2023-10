Foros da Charneca quer mais atenção do município

A população dos Foros da Charneca reclama da Câmara de Benavente mais investimento na localidade. Construção de passeios, rede de saneamento, passadeiras, lombas e pavimentos foram algumas das obras pedidas pelos populares, a par de um médico de família. Na reunião que decorreu na tarde de domingo, 1 de Outubro, no Centro Social dos Foros da Charneca, os moradores decidiram também de viva voz que não querem que avance o projecto de requalificação do espaço exterior ao centro social, e que a verba municipal de 150 mil euros seja canalizada para outros fins.

O presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, comprometeu-se a alcatroar a Rua de Montemor, em 2024, numa empreitada conjunta com o município de Coruche. O autarca garantiu que antes de acabar o mandato, em 2025, vai fazer obras na estrada municipal 515 e terminar a obra do posto médico.