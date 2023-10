Morre enquanto circulava de bicicleta em Marinhais

Carlos Cardoso, de 71 anos, perdeu a vida na Rua da Olaria, em Marinhais, na noite de quinta-feira, 28 de Setembro, quando regressava a casa de bicicleta. A informação foi confirmada a O MIRANTE pelo presidente da Junta de Freguesia de Marinhais, Joaquim Cardoso, seu amigo de longa data.

Joaquim Cardoso revela que no dia em que faleceu Carlos Cardoso se tinham encontrado no Café Valada, como era habitual, e que Carlos se terá sentido mal mais tarde, por volta das 19h30, no regresso a casa, situada na Rua da Cerâmica, a menos de 200 metros do local do acidente. Joaquim Cardoso conta que lhe chegou a informação de que o amigo se andava a queixar à esposa de dores no peito. De acordo com o presidente foi encontrado sentado de bruços em paragem cardiorrespiratória, da mesma forma que morreu o pai há uns anos quando atravessava a Ponte Rainha D. Amélia, que liga o concelho do Cartaxo ao de Salvaterra de Magos, e se sentiu mal.

O presidente da Junta de Freguesia de Marinhais refere-se a Carlos Cardoso como uma pessoa prestável e conta que antes de se reformar foi tractorista do grupo Ortigão Costa e segurança. O velório realizou-se na segunda-feira, 2 de Outubro, na Igreja Paroquial de São Miguel, em Marinhais, e o funeral realizou-se no dia seguinte no mesmo local.