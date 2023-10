Plantação de canábis desmantelada em Salvaterra de Magos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

As autoridades desmantelaram na segunda-feira uma plantação de canábis no concelho de Salvaterra de Magos, tendo sido constituído arguido um jovem de 19 anos, informou hoje o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR refere que na sequência da operação policial foram apreendidas 20 plantas de canábis, 206 doses de liamba, uma balança de precisão, um telemóvel e diversos autocolantes “identificativos de substâncias ilícitas”.

“O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente”, indica a GNR, acrescentando que a ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Coruche