Almeirim está na base da interacção de equipas europeias de combate a incêndios

Este projecto permitiu não só a troca de conhecimentos operacionais, como vai servir para avaliar a forma como se podem projectar forças de outros países para situações graves.

Almeirim foi este Verão o centro de uma experiência europeia de interligação de forças da protecção civil de outros países, com o objectivo de afinar estratégias de colaboração para fazer face aos riscos de incêndio florestal. Um projecto que resulta de uma primeira iniciativa da Grécia no âmbito do mecanismo de cooperação europeia em caso de situações de incêndios graves. Mas esta experiência portuguesa, com base no comando nacional da Força Especial de Protecção Civil instalado em Almeirim, representa também uma boa oportunidade de troca de experiências. O projecto pode ter continuidade e ser replicado em vários pontos se a avaliação que a União Europeia fizer apontar nesse sentido, o que é expectável acontecer.

O segundo comandante nacional de emergência e protecção civil, Miguel Cruz, explica que este projecto tem “uma perspectiva de pré-posicionamento de um módulo para apoio à resposta de situações que possam surgir no quadro dos incêndios rurais, mas também servir como uma troca de experiências entre diferentes países, diferentes forças”. Neste caso estiveram posicionados em Almeirim forças da Finlândia e da Letónia. Numa primeira fase foram 24 elementos da Finlândia e numa segunda fase outros 24 deste país e mais 16 da Letónia.

Os participantes tiveram contacto com a organização e as estruturas de comando, participando também em várias acções em conjunto com os portugueses. Devido à dificuldade em movimentar viaturas daqueles países, os elementos da Finlândia e da Letónia viajaram de avião para Portugal e foram-lhes fornecidas viaturas alugadas para acompanharem as equipas da Força Especial de Protecção Civil. Os bombeiros estrangeiros ficaram alojados nas instalações da força especial e houve uma colaboração dos Bombeiros Voluntários de Almeirim em termos de logística.

De entre as actividades diárias fazia parte uma formatura, o briefing, educação física, verificação do equipamento, exercícios operacionais conjuntos, o estudo de situações ocorridas, mas também participação em incêndios rurais. Estiveram nos incêndios de Ourém, Viseu, Fundão e Monchique, para onde foi accionada a força especial por se tratarem de grandes ocorrências. Desta forma puderam inteirar-se da forma de actuar da força, da realidade dos incêndios em Portugal e como são enfrentados.

Miguel Cruz sublinha também as vantagens desta interacção para as forças portuguesas, falando numa oportunidade para treinar como é que se podem acolher elementos de outros países. O comandante destaca ainda que este projecto é também um passo à frente na antecipação da forma de lidar com cenários relacionados com as alterações climáticas. O comandante classifica a experiência como muito importante e realça que finlandeses e letões gostaram de estar em Almeirim e ficaram com vontade de regressar.