Alunas da Escola Profissional de Salvaterra de Magos assediadas por cadastrado

A comunidade educativa da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) anda alarmada porque na última semana um homem com cerca de 30 anos começou a perseguir as alunas, sobretudo no autocarro, onde chegou a apalpar uma menor. O homem é de Salvaterra de Magos e conhecido na comunidade como sendo problemático.

De acordo com declarações de uma docente, que não quis ser identificada por receio de represálias, uma vez que também já foi vítima, todos ficaram alarmados quando souberam que o homem saiu da prisão. “O homem esteve preso uma série de anos e sabia-se que ia voltar a fazer asneira. Vai com as meninas no autocarro e persegue-as. À porta da escola faz tentativas de aproximação e tenta saber os nomes. Depois vai para as redes sociais persegui-las”, relata a professora.

A O MIRANTE o presidente da direcção da EPSM, Duarte Bernardo disse que soube pelos alunos que havia jovens a rondar o estabelecimento de ensino e que não faziam parte da comunidade escolar. A portaria da escola foi avisada assim como a GNR. Esta semana a direcção da escola vai reunir com a Escola Segura da PSP.

A professora diz que as pessoas estão revoltadas e que mesmo os adultos se sentem intimidados pelo suspeito. “Soubemos que roubou os materiais todos de trabalho ao irmão para vender e provavelmente para consumo. Todos o conhecem e se faz isto à família mais facilmente faz aos outros”.

O MIRANTE pediu esclarecimentos ao Comando Territorial de Santarém da GNR mas até ao fecho desta edição não obteve resposta.