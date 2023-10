Autarcas de Constância aprovam voto de protesto contra serviço dos CTT

A Assembleia Municipal de Constância aprovou, por unanimidade, um voto de protesto e condenação aos maus serviços prestados pelos CTT, que têm causado atrasos na distribuição de correspondência. Essa posição vai ser enviada ao conselho de administração dos CTT, Ministério dos Transportes e Comunicações e Grupos Parlamentares da Assembleia da República. A proposta foi apresentada pela CDU.

A proposta sublinha que várias têm sido as intervenções e tomadas de posição na assembleia municipal sobre os maus serviços prestados pelos CTT no concelho. E divulga uma resposta dos CTT enviada no dia 7 de Julho ao presidente da Assembleia Municipal de Constância e que foi distribuída pelos eleitos deste órgão, onde a empresa dizia estar a reforçar as suas equipas e garantia que a distribuição de correspondência no concelho se encontrava estabilizada e sem constrangimentos de maior.

Uma resposta que não merece a concordância dos autarcas. “Acontece que, em todos estes meses, nada foi alterado relativamente ao que motivou os protestos anteriores; Continuam os atrasos na entrega de correspondência, alguma dela nem sequer chega a ser entregue, e a troca de endereços continua a ser recorrente”, lê-se na moção. “A situação existente, e vivida há já vários anos, não condiz de forma alguma, com a resposta dada pela empresa”, reforçam.