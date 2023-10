Chegar de comboio a Santarém de madrugada e não ter transporte para a cidade

Quem chegar a Santarém de comboio de madrugada e não tiver transporte assegurado da estação ferroviária para a cidade sujeita-se a ter de percorrer o trajecto até ao planalto a pé, porque não há transportes públicos ao dispor. Essa amarga experiência foi vivida por uma visitante que esteve na cidade recentemente e que expôs o caso a O MIRANTE. Mas não terá sido certamente caso único.

A senhora diz que tentou marcar antecipadamente o serviço, através de uma central de táxis, tendo-lhe sido dito que não seria necessário, bastando ligar quando chegasse a Santarém. Foi isso que a viajante fez, cerca da 01h30 da madrugada, mas teve o azar de lhe responderem do outro lado que a essa hora não havia motoristas disponíveis e que só a partir das 06h30 poderia ser efectuado o transporte. Dizendo mal da sua vida, lá teve de percorrer cerca de dois quilómetros a pé até à cidade, com as malas que levava.

O MIRANTE tentou perceber por que razão não existe serviço de táxis na estação à hora de chegada dos comboios nocturnos. Fernando Cubal, da SANTARTÁXIS - Central de Táxis de Santarém, explicou-nos que essa central tem sede em Lisboa e opera a nível nacional, com os táxis aderentes a essa plataforma, que em Santarém serão 17 ou 18. Não tem conhecimento deste caso em concreto, mas admite que, actualmente, em certos pontos do país, há muito menos taxistas disponíveis para trabalhar durante a noite.

“É através do sistema que está implantado que, na central, a operadora verifica os carros disponíveis em determinadas horas e locais. Não controlamos os horários nem os serviços. Qualquer proprietário de táxi faz o horário que entender. As pessoas que trabalham habitualmente de dia não podem também estar a trabalhar durante a noite e madrugada pois precisam de descansar”, elucida Fernando Cubal.

O serviço de autocarros que serve a estação ferroviária de Santarém também está limitado nos horários e, além disso, tem sido também objecto de críticas de utentes pelos desfasamentos que existem em relação aos horários dos comboios. Por vezes, há autocarros a sair da estação na altura em que estão comboios a chegar, não havendo articulação entre os dois sistemas de transporte.