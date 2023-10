Constância promoveu fórum sobre saúde e bem-estar

Iniciativa está inserida no programa do Congresso do Desporto, no Médio Tejo, a decorrer nos dias 27 e 28 de Outubro. Sérgio Damásio, Carlos Silvério, Telmo Costa e Jorge Heleno estiveram no Cineteatro de Constância para falar sobre a importância da actividade física para a prevenção de problemas de saúde.

No passado dia 6 de Outubro, sexta-feira, o Cineteatro Municipal de Constância recebeu o segundo fórum no âmbito do Congresso do Desporto. Com a temática de saúde e bem-estar, Sérgio Damásio, no papel de moderador, recebeu os oradores Carlos Silvério, Telmo Costa e Jorge Heleno para falar sobre a importância do desporto e da actividade física na prevenção de problemas de saúde físicos e mentais.

Durante duas horas, os moderadores partilharam histórias e experiências, realçando os benefícios que a práctica de exercício físico tem para a saúde física e mental. Foram abordados temas como o sedentarismo, doenças como o excesso de peso e colesterol e o uso de dopping na alta competição.

Notícia desenvolvida na edição em papel.