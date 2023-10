Medidas para prevenção do Alzheimer discutidas em Constância e Torres Novas

O Alzheimer é uma doença que surge lentamente e que se desenvolve de forma progressiva. Sendo possível evitar ou prevenir demências, a Human Coop abordou o tema na Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, em Constância. No TorreShopping, em parceria com a Neuroinova e com a Polícia de Segurança Pública (PSP), também se realizou uma acção de sensibilização para alertar a população para adoptar medidas preventivas.

A palestra “Prevenção primária e secundária do Alzheimer e outras demências” foi dirigida por Vanda Serra, neuropsicóloga na Human Coop, uma cooperativa social sem fins lucrativos com sede em Abrantes. Durante a palestra, que teve como público-alvo maioritariamente idosos, Vanda Serra explicou que a demência, incluindo a doença de Alzheimer, ocorre quando a função mental e a memória começam a falhar, muitas vezes associada ao envelhecimento. A prevenção primária é fundamental para evitar o desenvolvimento da doença desde cedo.

O cérebro, órgão mais vital do corpo humano, é o centro de controlo de todas as funções como o pensamento, memória, linguagem, consciência, emoções e movimentos. Com o envelhecimento, ocorre a perda de neurónios, que não são substituídos como na juventude, e surgem alterações na autonomia e independência. A fim de manter o cérebro activo e saudável, a neuropsicóloga destacou a importância de exercícios de “ginástica mental”, como leitura, escrita, trabalhos manuais ou a dança. Uma dieta saudável, hidratação adequada e actividade física, como caminhadas e hidroginástica, também foram apontadas como medidas cruciais na prevenção da demência. Evitar o consumo de tabaco e álcool também ajuda a controlar a ocorrência da doença. Vanda Serra também alertou para o risco de quedas, especialmente em idosos, que frequentemente resultam na perda repentina de autonomia e independência. O problema pode ser evitado tendo em atenção factores como tapetes, calçado inadequado, pisos irregulares e subir para bancos. O isolamento social e a inactividade também foram mencionados como factores que podem levar à atrofia cerebral, devido à falta de estimulação.

As noites mal dormidas também leva ao envelhecimento precoce do cérebro. A neuropsicóloga revela que é fundamental realizar um despiste físico, antes de qualquer diagnóstico de demência, pois alterações de comportamento podem estar relacionadas a problemas tratáveis. Nos casos em que a pessoa já tem demência é crucial fazer um diagnóstico precoce para que a doença seja tratada de forma a estagnar e não evoluir, afirmou.

Existem pulseiras de orientação

No TorreShopping, em parceria com a COGWEB, uma ferramenta da Neuroinova, uma empresa dedicada à saúde cerebral e tecnologias de rastreamento, foram disponibilizados livros com exercícios para a memória, atenção e capacidade de raciocínio. Na acção de sensibilização salientou-se a importância do treino cognitivo e o diagnóstico precoce para uma diminuição das consequências futuras. A PSP também se uniu à causa, alertando para a existência de pulseiras de identificação para casos de desorientação, que ajuda as pessoas que não conseguem voltar para casa. Joaquina Romão, diretora do TorreShopping, afirmou que “o centro comercial deixou de ser uma zona apenas para fazer compras e cada vez mais começa a ter responsabilidade social”.