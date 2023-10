Novas medidas para controlar praga de pombos em Tomar

Vários munícipes que residem no centro histórico de Tomar continuam a queixar-se da proliferação de pombos em prédios e terraços, provocando muita sujidade e colocando em risco a saúde pública. O assunto foi novamente discutido na última reunião de executivo, que se realizou a 2 de Outubro, depois do vereador Luís Francisco (PSD) pedir esclarecimentos sobre se existe algum plano para resolver, ou atenuar, o problema.

Hélder Henriques, vereador na maioria socialista, esclareceu que, desde o dia 22 de Maio, acordaram com a empresa “Falcoaria-Cetraria”, de Alverca, para ajudarem a combater as colónias de pombos existentes na cidade. O autarca explicou que foram instaladas gaiolas para a captura de pombos que serão depois esterilizados. A recolha de pombos vai ser feita semanalmente com gaiolas colocadas em sítios estratégicos, nomeadamente na Jácome Ratton e no pavilhão municipal, tendo em conta a proximidade com o Bairro da Caixa e da Levada, respectivamente. O município tem também pedidos de intervenção na travessa do Colégio e no antigo hospital da Santa Casa da Misericórdia. O trabalho vai sendo avaliado e vão alterando a localização das gaiolas, disse. Os encargos da distribuição de gaiolas, recolha de pombos e transporte dos animais para a esterilização, será de quatro mil euros durante quatro meses.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, apelou ainda para que as pessoas deixem de alimentar os pombos na via pública para que as medidas adoptadas tenham resultados de forma mais célere.