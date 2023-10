Bombeiros de Benavente despedem-se da Fénix

A cadela Fénix era a mascote dos bombeiros de Benavente desde que apareceu no quartel há 16 anos.

Os Bombeiros Voluntários de Benavente despediram-se da sua mascote. A Cadela Fénix faleceu no sábado, 7 de Outubro, 16 anos após ter aparecido no quartel que passou a ser a sua casa.

Através das redes sociais os bombeiros recordam com carinho que a Fénix era muitas vezes a primeira a chegar ao parque de viaturas onde ocorrem as formaturas e que a sua presença era reconfortante. “Obrigado por tudo o que de bom trouxeste a todos os que por esta casa passaram e a todos os que nesta casa ainda habitam. Fénix descansou e seguiu em paz. Infelizmente terminou o seu ciclo de vida, mas nunca será esquecida. Sempre que o nosso veículo de apoio logístico específico estiver em serviço nos Incêndios, tu vais lá estar para proteger os que combatem as chamas…”, pode ler-se na publicação.