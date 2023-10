Centenas de animais esperam por novo dono no Canil e Gatil de Tomar

Dia aberto no Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar teve como objectivo principal promover a adopção de animais. Resultado final ficou aquém do esperado, com a adopção de apenas três cães e cinco gatos. Responsáveis vão organizar mais iniciativas nos próximos meses.

O Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar abriu portas para receber cerca de meia centena de pessoas interessadas em conhecer o espaço. Oferecer um lar aos animais ou passeá-los à trela também foram acções desenvolvidas durante um dia que acabou por não ter o resultado totalmente desejado. No total, foram adoptados apenas três cães e cinco gatos. Ainda assim, Susana Dias, veterinária do município, explica que mesmo que seja um número reduzido, permite diminuir a sobrelotação e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos animais resgatados. Dos animais adoptados, o cão que aguardava um lar há mais tempo estava no canil há um ano e meio. A recolha de bens, como comida para cão e gato, também foi muito positiva, mas a veterinária alerta para a necessidade de lixivia e detergentes para manter o espaço limpo e desinfectado.

Actualmente o Canil-Gatil de Tomar tem 187 cães e 258 gatos acolhidos. Valter tem 15 anos e é o cão mais velho do espaço. Está à espera de uma nova família há muitos anos. À medida que os anos foram passando tornou-se mais assustado e tímido. As hipóteses de ser adoptado são reduzidas, à semelhança do que acontece com muitos outros cães na mesma faixa etária, explica a responsável, acrescentando que as pessoas estrangeiras, como ingleses e holandeses, que residem em Portugal são quem adopta cães mais idosos.

