Dia do Animal celebrou-se em Santarém com doações de alimentos

O Dia Mundial do Animal foi celebrado no Jardim-Escola João de Deus, em Santarém, no dia 4 de Outubro. Dezenas de crianças interagiram com cães terapeutas a partir da Smile Dog que realiza actividades com os animais domésticos de forma a promover o bem-estar. Com o evento, organizado pelo IACA, também se pretendia transmitir aos mais novos a importância do adequado cuidado de animais domésticos e a valorização da adoção dos mesmos.

Também no dia 4 foi comunicada a entrega de duas toneladas de ração à ASPA- Associação Scalabitana de Protecção Animal por um conjunto de empresas.