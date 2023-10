Torres Novas recebe encontro de bandas filarmónicas

O Encontro de Bandas Filarmónicas do concelho de Torres Novas vai realizar-se a 15 de Outubro, às 11h30, na Praça de 5 de Outubro. A iniciativa vai contar com a participação das oito bandas do concelho: Banda Operária Torrejana, Banda do Centro Recreativo e Musical do Outeiro Grande, Banda da Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense, Banda da Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense, Banda da Sociedade Filarmónica União Matense, Banda da Sociedade Filarmónica União Pedroguense, Banda da Sociedade Musical União e Trabalho e Banda da Sociedade Velha Filarmónica Riachense.