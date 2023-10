Artesanato continua a ser o ponto alto da Feira de Outubro em Vila Franca de Xira

Quem é artesão fá-lo por paixão e gosto de mostrar a sua arte e talento mas nos tempos de crise e de inflação há cada vez mais gente a ter na venda de artesanato um importante complemento para pagar as contas ao fim do mês. A garantia foi deixada a O MIRANTE por vários artesãos que estão a expor os seus trabalhos no 42º Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira, um dos pontos altos da Feira Anual que está nas ruas da cidade até 8 de Outubro e que abriu ao público na tarde de 29 de Setembro.

No Pavilhão do Cevadeiro uma centena de artesãos expõe os seus trabalhos em artes tão diversas como joalharia, tapeçaria, tecelagem, cestaria, cerâmica, vidro, licores, doçaria, entre outras. Lília Caravela está entre eles. Natural de Vila Franca de Xira, foi no salão de artesanato que um dia conheceu uma joalheira que lhe ensinou o ofício que é, hoje, praticamente o seu segundo emprego. “Nem o considero um passatempo, espero que um dia possa ser o meu emprego a tempo inteiro”, diz a O MIRANTE com um sorriso, admitindo que o artesanato é um importante rendimento extra ao fim do mês.

Lília Caravela, que trabalha numa clínica dentária, desde pequena gostava de brincar com missangas e fazia os seus próprios colares. “Foi aí que começou o encanto das artes, sempre gostei de desenhar e pintar”, conta. Todos os dias, quando sai da clínica, dedica-se a produzir as suas peças artesanais. “A minha inspiração é a natureza, principalmente o mar e as flores. O nosso dia-a-dia é poluído com tantas coisas que ao criar peças que nos transmitam paz e harmonia vai ajudar no nosso dia-a-dia”, defende. A artesã diz ter orgulho na sua cidade por organizar “um dos melhores salões de artesanato do país” e admite que sempre vendeu bem no salão. “Há também muita partilha entre os artesãos e isso é bom”, conta.

Alguns lugares ao lado está a Associação dos Artesãos de Vila Franca de Xira. Maria da Luz admite que o artesanato é muitas vezes uma ajuda para pagar as despesas de casa sobretudo numa altura em que o custo de vida aperta. O colega, Fernando Avelar, concorda mas avisa que o salão “tem anos”: uns em que se vende melhor e outros em que se fica a ver passar os clientes. “O artesanato é um hobbie, ajuda-nos a manter-nos distraídos mas o salão é muito bom para encontrarmos outros artesãos e mostrarmos a nossa arte. É bom para trocarmos experiências”, conta.

“O país está em Vila Franca de Xira”

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, diz que a Feira de Outubro é uma oportunidade única para Vila Franca de Xira se mostrar à população. “O país está todo em Vila Franca de Xira neste salão do artesanato e há sempre alguma coisa para toda a gente nesta nossa feira”, afirmou. O autarca destacou também o lançamento de uma nova aplicação para telemóveis (APP) sobre Vila Franca de Xira, onde se pode descobrir tudo sobre a cidade e o concelho e até fazer visitas virtuais a antigos espaços da cidade. Foi um projecto que nasceu de uma proposta apresentada no início do mandato pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). A Feira de Outubro vai ter também esperas de toiros e corridas na praça Palha Blanco.