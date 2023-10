Assaltaram Santuário do Milagre em Santarém mas não levaram nada

Tentaram assaltar o Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém, mas acabaram por não levar nada do interior da igreja porque um vizinho terá aparecido entretanto.

O Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém sofreu uma tentativa de assalto durante a noite de 2 de Outubro, segunda-feira. Segundo contou a O MIRANTE fonte próxima da irmandade do Santíssimo Milagre, os larápios entraram pela porta lateral da igreja, junto às escadas de acesso, que habitualmente é apenas utilizada por funcionários que entram ao serviço de manhã e saem ao final da tarde. A mesma fonte explicou a O MIRANTE que um dos vizinhos terá visto os gatunos, que se aperceberam da presença do morador e se colocaram em fuga, uma das razões para não terem roubado nenhum material do interior da igreja.

Foi na terça-feira de manhã, por volta da hora da missa, entre as 08h00 e as 8h30, que os funcionários e alguns fiéis deram conta de aporta lateral ter sido aberta com recurso à força. Os responsáveis do Santíssimo Milagre de Santarém chamaram as autoridades, que tomaram conta da ocorrência.