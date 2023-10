Escola Superior de Gestão e Tecnologia com dois novos cursos de mestrado

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia (ESGT), do Instituto Politécnico de Santarém, dando sequência ao trabalho de consolidação da sua oferta formativa, desenvolveu dois novos cursos de mestrado em período pós-laboral no actual ano lectivo. O desenvolvimento dos dois planos de estudos assentou num estudo detalhado das necessidades manifestadas pelas empresas consultadas em formato focus group, assim como da recolha das melhores práticas em cursos congéneres e fundamentalmente das expectativas de desenvolvimento de competências que resultam das consultas a actuais e antigos alunos da ESGT.

O mestrado em Gestão visa preparar os estudantes para os desafios que se colocam a gestores e empreendedores, na procura pela criação de valor que garanta a sustentabilidade das organizações num contexto crescentemente competitivo e volátil. O plano de estudos compreende três áreas de especialização em (1) Gestão e Sustentabilidade, (2) Marketing, (3) Digital Business and Analytics.

Os estudantes devem esperar a aquisição de competências no âmbito da decisão estratégica, da inovação e da internacionalização das organizações em complemento com as preocupações de sustentabilidade e da criação e fixação de valor nas organizações. Também os domínios do digital, tanto na vertente de suporte à decisão informada como na comunicação em mercado de produtos e serviços, assim como o trabalho com competências próprias do marketing, estão presentes e contribuem para a diferenciação dos perfis profissionais dos futuros diplomados.

Em relação ao mestrado em Informática Aplicada está organizado de modo a colocar o estudante perante o conhecimento de novas tecnologias, centradas na sua aplicação em contexto organizacional para a solução de problemas concretos. As dimensões relacionadas com a recolha, a sistematização e análise de dados, ainda a utilização de Inteligência Artificial e de Business Intelligence associadas a técnicas de visualização de dados, constituem um núcleo fundamental das aprendizagens do plano de estudos.

Esta é uma excelente oportunidade para recém-licenciados ou profissionais já estabelecidos que pretendam desenvolver as suas competências em domínios tecnológicos. Este curso inovador foi desenhado para acomodar as necessidades de quem já tem inserção profissional no mercado de trabalho oferecendo flexibilidade horária e especificamente desenvolvido em torno de competências distintas da formação inicial de licenciatura dos alunos. Deste modo as competências fundamentais do curso estão organizadas em torno da Ciência de Dados e a Gestão de Infraestruturas Cloud, a abordagem de temáticas como Cibersegurança, a Internet das Coisas e a tecnologia Blockchain, para além de pretender o reforço de competências ao nível da gestão de projectos e do desenvolvimento de software.

No final do curso os alunos vão ter a liberdade de optar entre realizar uma dissertação original, um projecto de investigação aplicada ou finalmente um estágio numa empresa proporcionando uma experiência prática junto de uma das empresas parceiras. Para mais informações sobre ambos os programas, requisitos de admissão e processo de candidatura visite o site da escola ou entre em contacto.