Ruas em mau estado na Charneca de Alcorochel têm requalificação prevista

As ruas na Charneca de Alcorochel, incluindo a rua do Mirante, que têm sido motivo de queixas e de um abaixo-assinado por parte da população devido ao mau estado em que se encontram, vão ser requalificadas. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, na última reunião do executivo municipal e em resposta a uma cidadã que se foi queixar do mau estado das vias que se arrasta há demasiado tempo e carece de uma solução.

“Estamos para fazer uma intervenção quer na rua do Mirante quer em toda a Charneca de Alcorochel. Passo lá e sei da necessidade; vamos intervir”, afirmou o autarca socialista confrontado com as reclamações de Maria Alves, moradora que fez saber que com as primeiras chuvas da mudança de estação o mau estado da estrada se agravou. “Já existem regos abertos no meio da estrada; para fazer uma caminhada salto a vedação de casa para não molhar os pés porque aquela rua está intransitável para andar a pé (…) o Inverno avizinha-se e depois só posso sair de casa de galochas”, disse.

Tal como O MIRANTE noticiou no início do ano, foi colocada uma mistura betuminosa solta naquela rua onde residem cerca de 20 famílias, o que tem dificultado a circulação automóvel por falta de aderência ao piso. Vários moradores queixaram-se também dos danos que aquele piso tem provocado nos automóveis, nomeadamente o desgaste acelerado dos pneus dos carros, e da poeira que temem que seja prejudicial à saúde.