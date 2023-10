Sportinguistas aprovam venda de imóvel em Benavente para reactivar núcleo do clube

Imóvel vai ser vendido as sócios para reactivação do núcleo de Benavente do Sporting Clube de Portugal (SCP).

Os sócios do Sporting aprovaram em Assembleia Geral a venda do imóvel na freguesia de Benavente, com prioridade aos sócios do clube que pretendam reactivar o Núcleo do Sporting de Benavente. A venda foi aprovada no domingo, 8 de Outubro, com 85,17% de votos favoráveis, de 83,56 % de votantes.

O prédio urbano situado na Rua António Salvado Pires, nº 1, r/c, freguesia de Benavente vai ser vendido aos sócios do clube por um valor mínimo de 48 mil euros.

O núcleo do SCP de Benavente foi fundado a 4 de Outubro de 1991 mas está inactivo. Agora poderá reabrir pela mão dos sócios.