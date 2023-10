CDU alerta para mau estado das estradas em Vale de Cavalos

Na última Assembleia Municipal da Chamusca a bancada da CDU apresentou uma moção a exigir à empresa Águas do Ribatejo, que actua em sete municípios da Lezíria do Tejo, a intervenção em várias ruas da freguesia de Vale de Cavalos pelo seu avançado estado de degradação. “Sendo do comum entendimento que as intervenções feitas pela empresa Águas do Ribatejo ao longo dos últimos anos resultaram em simples remendos de cobertura, é notório o desgaste e a degradação dos pisos de várias ruas da freguesia de Vale de Cavalos”, afirmam.

O partido político enumerou algumas das ruas em pior estado, nomeadamente a Rua da Fonte, desde os semáforos junto à EN 118 até à Escola do 1° Ciclo, e desde a extensão de saúde até ao final da Rua da Caniceira. “Importa referir que ambas as vias são local de passagem frequente de veículos pesados de mercadorias e de passageiros”, referiram, acrescentando que a Rua Luís de Camões teve uma reposição de piso pouco indicada na sua opinião. não é por nós considerada a mais indicada. “Tendo em conta a responsabilidade social de serviço à comunidade da empresa Águas do Ribatejo, e sabendo que esta é composta por capitais públicos dos municípios que dela fazem parte, impõem-se que atitudes sejam tornadas acções concretas”, concluíram.