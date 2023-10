Debate sobre aeroporto na Ordem dos Engenheiros foi morno e Santarém destacou-se

Carlos Brazão, o representante do projecto para o novo Aeroporto Internacional de Lisboa, em Santarem, brilhou hoje na apresentação do Magellan 500, o projecto com uma solução dual para o futuro aeroporto de Lisboa. Carlos Brazão teve um discurso à altura daquilo que tem vindo a apresentar noutros for uns assim como em debates como aconteceu recentemente na Figueira da Foz. O MIRANTE falou com três dos cerca de 70 engenheiros que aceitaram o convite do Bastonário e a opinião foi unânime: "só valeu a pena lá ir para ouvir as novidades sobre o projecto do Magellan 500". Para os nossos interlocutores a participação do representante do projecto para Pegões/Vendas Novas era um delegado político da câmara municipal que em termos técnicos "não deu uma para a caixa". O representante do projecto para o Campo de Tiro de Alcochete limitou-se a comparar o seu projecto com o da OTA, perdendo-se no seu discurso e ficando muito longe daquilo que outros já defenderam sobre as vantagens do futuro aeroporto no concelho de Benavente.

Tal como O MIRANTE noticiou a meio da tarde, a Ordem dos Engenheiros reuniu em Lisboa na sua sede três projectos candidatos ao novo aeroporto que apresentam soluções não duais. O encontro foi fechado à comunicação social.

O projecto do aeroporto para Santarém foi apresentado pela primeira vez na Ordem dos Engenheiros e também pela primeira vez a nível nacional apareceu em público um representante do projecto para Pegões/Vendas Novas.

Recorde-se que o actual Bastonário das Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, que agora promove encontros só para os associados, esteve envolto em polémicas dentro da Ordem por ter proibido debates sobre o aeroporto em algumas delegações da Ordem espalhadas pelo país, decisão que em alguns casos acabou por não conseguir manter devido à pressão dos engenheiros de algumas dessas delegações. Desta vez não publicitou o evento, não convidou a comunicação social e recusou abrir a porta aos jornalistas que manifestaram interesse em estarem presentes. Os próximos debates estão marcados para Coimbra e Funchal.