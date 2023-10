Idosa desaparecida há vários dias em Charneca de Peralva

Leonilde Ribeiro, de 84 anos, está desaparecida desde quinta-feira, 5 de Outubro, em Charneca de Peralva, concelho de Tomar. A idosa sofre de demência e foi vista pela última vez na casa de acolhimento onde residia.

De acordo com fonte oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR) as buscas no terreno continuam, actualmente, com a presença de seis militares e binómios cinotécnicos, mas que até esta terça-feira, 10 de Outubro, se revelaram infrutíferas. “Neste momento o patrulhamento já não é tão musculado e estamos a tentar perceber o que poderá ter acontecido”, referiu a O MIRANTE a mesma fonte.

Também a família e alguns populares realizaram buscas pela localidade no domingo 8 de Outubro. Segundo informação difundida, a idosa vestia um pijama em tons claros, apoiava-se numa bengala e encontrava-se descalça.