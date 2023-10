Juntas de VFX podem usar apoios para manutenção de equipamentos

Os 16 mil euros que as juntas de freguesia do concelho de Vila Franca de Xira recebem anualmente do município para aquisição de equipamentos e maquinaria vão poder começar a ser gastos também na sua manutenção.

A proposta, apresentada em reunião de câmara pelo executivo socialista foi aprovada por unanimidade. Em causa estão 100 mil euros anuais transferidos pela câmara para dividir por todas as freguesias que agora vão poder começar a ser gastos em manutenção.

Uma das principais motivações para a proposta foi o reconhecimento das necessidades crescentes de funcionamento e de manutenção e conservação dos equipamentos e máquinas das freguesias. O aumento dos preços de aquisição de bens e serviços no contexto da elevada taxa de inflação tornou as necessidades das juntas ainda mais onerosas, tornando o apoio financeiro uma medida considerada essencial.

Além disso, a acção desenvolvida pelas juntas nas áreas da manutenção de espaços verdes e da limpeza das vias e espaços públicos, bem como no domínio da gestão, manutenção e conservação do espaço público, tem sido fundamental para a salvaguarda e protecção do ambiente e da salubridade, explica a câmara municipal no documento.

Entre as competências das juntas estão, entre outras, a gestão e manutenção de espaços verdes e a limpeza das vias e espaços públicos.