Passagem de nível das Assacaias continua a ser um tormento para os automobilistas

Há duas décadas que se fala na supressão da passagem de nível na Linha do Norte em Assacaias, no troço da Estrada Nacional 365 que liga a Ribeira de Santarém a Alcanhões. As cancelas passam muito tempo fechadas devido à movimentada circulação ferroviária e os automobilistas queixam-se e desesperam.

A passagem de nível das Assacaias, no troço da Estrada Nacional 365 que liga a Ribeira de Santarém a Alcanhões, continua a ser uma dor de cabeça para os automobilistas, apesar da sua supressão estar prevista há mais de duas décadas. As obras teimam em não sair do papel, embora se comece a ver uma ténue luz ao fundo do túnel, com o lançamento de um segundo concurso público para a eliminação dessa passagem de nível da Linha do Norte, que vai ser substituída por uma variante rodoviária com cerca de um quilómetro de extensão. O primeiro concurso público, aberto pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) em Dezembro de 2021, ficou deserto.

Trata-se de uma obra de extrema importância para quem circula entre a Ribeira de Santarém e Alcanhões, já que os automobilistas passam muito tempo retidos na passagem de nível devido à muito movimentada circulação ferroviária. É o caso de João Escapa, um leitor de O MIRANTE residente em Alcanhões, que partilhou o seu descontentamento e desencanto com o nosso jornal. “Tratando-se de um problema que se arrasta há já alguns anos, embora com sucessivas promessas de solução, na verdade ele ainda hoje subsiste, pese embora naturalmente os esforços da autarquia local e as várias exposições/reclamações dos utentes”, escreve, lamentando o “tempo infinito de espera para quem tem horários a cumprir ou deslocações por comboio com horários certos”.

O habitante de Alcanhões está farto de promessas e afirma que “as explicações por vezes dadas pelos responsáveis são sempre as mesmas - está para breve, está a ser estudado, vai ser resolvido, etc…etc...-, e vão caindo naturalmente passados tantos anos no esquecimento se não forem abordadas”. E conclui com ironia: “Claro que no topo da cidade de Santarém não se vêem comboios... Mas quem se dignar deslocar-se pela EN 365 até Alcanhões, em dias normais de trabalho e nas chamadas horas de ponta irá certamente ‘ver passar os comboios’ e constatar a realidade de que falamos”.

Concurso para obras é luz ao fundo do túnel

A Infraestruturas de Portugal publicou no dia 27 de Junho a abertura de concurso da empreitada para a construção da variante rodoviária que permitirá a extinção da passagem de nível em Assacaias. Uma empreitada com um valor previsto de 2,7 milhões de euros. O MIRANTE contactou a Infraestruturas de Portugal para tentar obter um ponto da situação sobre o concurso público, nomeadamente se tinham sido recebidas propostas e se havia adjudicação. Não recebemos resposta até ao fecho desta edição.