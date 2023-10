Refeitórios municipais em VFX custam 224 mil euros

partilhe no Facebook

A Câmara de Vila Franca de Xira iniciou um procedimento para garantir o fornecimento contínuo de refeições confeccionadas nos refeitórios municipais ao longo do ano de 2024 e o concurso público está fixado em 224.822 euros. A necessidade de despesa é justificada devido à importância de assegurar a continuidade do fornecimento de refeições nos refeitórios municipais.

Para determinar o preço base a câmara considerou os preços unitários praticados em contratos anteriores com objectivos semelhantes ao procedimento agora aprovado. Além disso, levou em conta a inflação e a actualização salarial, que resultou num acréscimo de 10% nos valores unitários a concurso. Além dos 224 mil euros referentes a este ano a contratação terá implicações financeiras estimadas em 232.878 euros para 2024 e 21.170 euros para o ano de 2025.