Vila Franca de Xira volta a receber Eco Rally de Lisboa

Está marcado para 22 de Outubro a passagem do Eco Rally de Lisboa pelo concelho de Vila Franca de Xira que terá vários pilotos a competir, entre eles, o consagrado Rui Madeira. É um rally de regularidade feito exclusivamente em viaturas totalmente eléctricas e o município quer associar-se a esta prova de promoção de novas energias no sector automóvel.

Para isso assinou um contrato programa de desenvolvimento desportivo com o Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA) que estabelece um apoio financeiro de 2 mil euros destinado a viabilizar a passagem do Eco Rally de Lisboa pelo concelho. É um evento que, à semelhança do ano passado, oferecerá uma plataforma importante para demonstrar as vantagens dos veículos eléctricos, além de proporcionar uma desafiante competição de regularidade.