Falta de carteiros atrasa correspondência no concelho de Coruche

Representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT) estiveram presentes na última sessão da Assembleia Municipal de Coruche em representação dos carteiros do concelho e demonstraram a sua preocupação com o que se está a passar. Dina Serrenho foi a porta-voz e deixou nota de desagrado pelo mau serviço que estão obrigados a fazer.

A sindicalista alertou que há alguns anos eram 17 funcionários em Coruche, passaram para 14 e actualmente são 8 trabalhadores efectivos. Existem os contratados que trabalham de forma precária, garante, trabalham ao dia ou à semana e “quando estão a diferenciar a carta do pacote mensal mandam-nos embora”, lamenta Dina Serrenho. Acrescenta que os trabalhadores chegam a fazer 100 quilómetros por dia para minimizar os prejuízos, no entanto, é “manifestamente insuficiente”, critica, pedindo ajuda aos autarcas para resolver um problema que “é de todos”.

No início da assembleia municipal os eleitos aprovaram, por unanimidade, uma moção apresentada pelo PS em defesa dos CTT de Coruche. O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), recordou ter reunido com os responsáveis da empresa há mais de um ano. Houve um período em que o serviço esteve “mais ou menos” e agora caiu bastante. “Estamos solidários com a população porque é inadmissível o que está a acontecer. Não temos serviço postal nem temos serviço digital, porque o serviço de internet é péssimo, não temos como solucionar o problema dos atrasos nos correios”, lamenta. O autarca deu o exemplo de uma senhora com quem se cruzou na rua que lhe contou estar à espera de uma consulta há mais de um ano. Quando recebeu a carta a data da consulta médica já tinha passado.

CTT fala em elevado absentismo não programado

Contactados por O MIRANTE, os CTT reconhecem que se registaram constrangimentos na actividade de distribuição de correspondência no concelho de Coruche, reflexo de um elevado absentismo não programado. Os CTT dizem estar a acompanhar a situação no terreno tendo sido activado um plano de contigência, que passou por um reforço ao nível dos recursos humanos em Coruche, esclarecem os CTT, acrescentando que sempre que se justificar é feita distribuição de correio aos sábados. A empresa sublinha que a distribuição de vales de reforma e de contas é tratada como correspondência prioritária. “Os CTT estimam que a situação esteja regularizada nos próximos dias”, concluem.