Fogo em apartamento no centro de VFX colocou à prova a resposta dos bombeiros

Um queimador de incenso que se incendiou e propagou as chamas aos cortinados foi a causa para um aparatoso incêndio que destruiu um apartamento no quarto andar do edifício Planície, no centro de Vila Franca de Xira, no dia 27 de Setembro. O edifício fica situado na confluência das ruas do Curado e Sacadura Cabral e o combate às chamas condicionou o trânsito e circulação na cidade durante várias horas. Meia centena de bombeiros de várias corporações do concelho conseguiram evitar que as chamas se alastrassem aos apartamentos vizinhos e o incêndio colocou à prova a capacidade de resposta de meios de socorro na cidade.

A circulação automóvel na cidade teve de ser cortada e desviada para a rua 25 de Abril. No edifício Planície, além dos apartamentos, existe também um supermercado e vários escritórios no rés-do-chão. A situação gerou aparato e alarme nos moradores assim que as chamas foram visíveis do exterior do apartamento e chegou a temer-se que pudesse alastrar a outras casas.

O acidente não causou feridos graves, apesar de dez moradores e três bombeiros - dois da corporação de VFX e um de Castanheira do Ribatejo - terem de ser observados clinicamente por inalação de fumos. Já todos se encontram bem. O comandante dos Bombeiros de VFX, Elviro Passarinho, admite a O MIRANTE que nos primeiros minutos se viveu alguma confusão no local por apenas estar disponível no quartel uma equipa de bombeiros para intervir, mas logo que chegou o apoio de outras corporações a situação ficou controlada.

“Não conhecíamos o prédio e parecia um labirinto. Os nossos bombeiros tiveram muitas dificuldades a conseguir entrar, o fumo era tão negro nas escadas que não se conseguia ver 20 centímetros à frente do rosto”, descreve. O responsável garante que a cidade está segura e que os moradores podem confiar nos bombeiros. Alguns moradores do prédio, ouvidos por O MIRANTE, dizem também estar agradecidos aos bombeiros por estes terem conseguido dominar as chamas antes destas alastrarem a outros apartamentos. “Isto podia ter corrido muito mal mas eles fizeram um trabalho incrível”, refere Helena Oliveira, residente.