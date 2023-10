Alunos de Tomar deram a conhecer Ecotrilho da Ponte de Peniche

Ponte de Peniche é o ponto principal do trajecto com uma distância de cerca de dois quilómetros que tem como objectivo valorizar o património natural de Tomar.

A apresentação do Ecotrilho da Ponte de Peniche, em Tomar, decorreu a 3 de Outubro e contou com a presença do presidente da câmara, Hugo Cristóvão. O Agrupamento Nuno de Santa Maria apostou na valorização de um trajecto com uma distância de cerca de dois quilómetros, que tem como ponto principal a ponte que é local de passagem do Caminho de Santiago. Há dois anos, o Agrupamento criou um percurso pedonal com características semelhantes entre a Ponte da Vala e o Açude de Pedra.

Hugo Cristóvão destacou a importância do envolvimento da escola e dos alunos na iniciativa, assim como as acções na valorização do património natural do concelho de Tomar. O autarca realçou ainda que a melhor forma de preservar o património é garantir a sua utilização, bem como trabalhar na sua manutenção. O Ecotrilho da Ponte de Peniche tem o apoio do município e da Junta Urbana de Tomar, nomeadamente na produção dos painéis informativos que vão ser colocados no percurso criados pelos alunos do Agrupamento Nuno de Santa Maria.