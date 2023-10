Morre atropelada às portas do Hospital de Torres Novas

Uma mulher com cerca de 65 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 12 de Outubro, depois de ter sido atropelada às portas da unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo, para a qual se deslocava para ser atendida.

O socorro foi rápido, assegurado por dois médicos e enfermeiros do hospital, mas a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Torrejanos, José Carlos Pereira. As manobras de reanimação acabaram por se revelar infrutíferas e o óbito foi declarado no local.

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Torres Novas, que tem alertado para a perigosidade naquele local e necessidade de serem tomadas medidas de segurança, emitiu um comunicado, após ter conhecimento do atropelamento, no qual alerta que a Câmara de Torres Novas deve proceder à pintura da sinalização horizontal da Avenida Xanana Gusmão- que dá acesso à unidade- e colocar “grande e visível” sinalização vertical. Da parte do hospital, esclarecem, “foi já executada a sinalização horizontal em todo o espaço da sua responsabilidade”.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado às 10h01 e, além da equipa do hospital com ambulância de Suporte Imediato de Vida, estiveram no local operacionais dos Bombeiros Torrejanos e a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.