Principais agressores na violência contra idosos são os familiares

A chantagem emocional e o isolamento social dificultam a apresentação de queixa. Há familiares que retêm o cartão da conta bancária do idoso, que lhes negam acesso a cuidados de saúde e que dão excesso de medicação para “acalmar”.

A violência contra as pessoas idosas é um problema crescente em Portugal e a região ribatejana não é excepção. De acordo com os mais recentes dados disponibilizados pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), nos últimos dois anos mais de três mil idosos pediram ajuda à associação, o que se traduz numa média de quatro pedidos por dia. Trata-se sobretudo de situações de violência doméstica continuada e, por esse motivo, é muito importante intervir quando se tem conhecimento ou se suspeita de algum tipo de maus-tratos. O alerta foi deixado pela socióloga e técnica da APAV de Santarém, Marta Godinho, na acção de sensibilização que decorreu no dia 2 de Outubro, no auditório municipal de Azambuja, a propósito do Dia Internacional da Pessoa Idosa, que se assinala a 1 de Outubro.