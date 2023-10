Restaurante da Barragem de Magos isento de renda devido a obras no pontão

As obras no pontão da Barragem de Magos e os desvios de trânsito estão a criar complicações à actividade do restaurante da Barragem de Magos, que durante cinco meses não pagará renda.

O executivo da Câmara de Salvaterra de Magos aprovou por unanimidade, na reunião camarária de 4 de Outubro, isentar o restaurante da Barragem de Magos de pagar a renda durante cinco meses por força das obras que decorrem no pontão da barragem. Em Março, Mês da Enguia, espera-se que estejam concluídas e que a actividade do restaurante retome a sua normalidade. Recorde-se que o acesso ao restaurante pode ser feito pela EN 114-3 (Várzea Fresca).

A obra no pontão arrancou em Setembro, como noticiou O MIRANTE, e consiste na construção de um novo com a largura da estrada existente. A obra, da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia, financiada pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, inclui ainda a colocação de "guard rails" de protecção na extensão do coroamento da albufeira. A via pode vir a dispor de semáforos para circulação alternada.