Santarém foi apresentar projecto do Museu de Abril na Assembleia da República

O projecto do MAVU – Museu de Abril e dos Valores Universais, a criar em Santarém, foi apresentado na Assembleia da República, à Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. De Santarém foi uma comitiva liderada pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves, e que integrou ainda o vereador Nuno Domingos, o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, o coronel Correia Bernardo, Capitão de Abril, e Madeira Lopes, da Comissão para as Comemorações do 25 de Abril.

Ricardo Gonçalves aproveitou a oportunidade para defender que este projecto poderá ser o “museu nacional” que o Governo e a Comissão do 25 de Abril procuram para afirmar e eternizar a efeméride no ano das comemorações do seu cinquentenário, que se celebra em 2024. O autarca sublinhou que há vários anos que, em Santarém, se trabalha para que o Museu de Abril e dos Valores Universais seja uma realidade. O museu será construído na Ex-Escola Prática de Cavalaria de Santarém e tem como missão a divulgação e reflexão sobre os valores universais, desde a Revolução Francesa até aos dias de hoje, com grande ênfase no 25 de Abril de 1974.

O MAVU visa ainda realçar o papel de Santarém e da Escola Prática de Cavalaria no contexto da defesa da democracia, dos valores universais e dos direitos humanos, num discurso museológico centrado em temas como o pluralismo, justiça social, solidariedade, fraternidade, liberdade, igualdade, democracia, cidadania, identidades coletivas, tolerância e direitos humanos.