Alcanena admite encerrar indústrias que originam poluição e maus cheiros

População de Alcanena continua a ser castigada com episódios de poluição provocados pela indústria dos curtumes. Presidente do município garante que será feito um último aviso às empresas.

O tema da poluição e maus cheiros em Alcanena provocados por algumas empresas ligadas ao sector dos curtumes voltou a ser debatido na última sessão camarária, com o presidente da câmara a garantir que poderá ter de tomar medidas extremas caso as empresas continuem a não cumprir com as suas obrigações. Rui Anastácio afirmou que, em último caso, o município deverá decretar o encerramento das indústrias que não cumpram com os requisitos. Na reunião, que se realizou a 2 de Outubro, Rui Anastácio explicou ainda que a empresa municipal Aquanena tem fiscalizado, diariamente, os processos de pré-tratamento das fábricas.