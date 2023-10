Associação de protecção animal do Cartaxo precisa de ajuda

A Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo (APAAC) está a alimentar e a dar de beber a cavalos e outros animais negligenciados, necessitando por isso de ração e feno, que podem ser solicitados em lojas no Cartaxo e Vila Chã de Ourique. “Informamos que a APAAC não tem poder para intervir em propriedade privada pelo que todas as denúncias são encaminhadas para as autoridades policiais. A APAAC já interveio ao longo dos anos, várias vezes, tendo sido retirados alguns canídeos criados na rua pela pessoa em causa. É urgente a retirada destes animais para outro local onde possam ser alimentados, acompanhados e medicamente assistidos”, explica o comunicado da associação nas redes sociais. A APAAC apresentou queixa no mês de Setembro dirigida ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, sendo que a SEPNA respondeu que vai averiguar a situação.